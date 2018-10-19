ركّز النائب الأول لمدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اللواء سيرغي سميرنوف، على أنّ “أجهزة الإستخبارات الهندية والباكستانية، الّتي بدأت العمل في الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب في منظمة “شنغهاي” للتعاون في صيف عام 2017، تطوّرت خلال عام وأضحت أكثر ثقة”.

وبيّن عقب جلسة للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة، “أنّنا بحثنا خلال الجلسة المصغرة في تكيُف هذين البلدين في ممارسات عملية محدّدة في إطار الهيئة الإقليمية لمكافحة الإرهاب بمنظمة شنغهاي للتعاون”، لافتًا إلى أنّ “المشكلات الصغيرة الحالية تتعلّق بحاجز اللغة، حيث أنّ لغات العمل في منظمة شنغهاي للتعاون هي الروسية والصينية، ولكن يتمّ حلّ المشكلات بنجاح”.

تجدر الإشارة إلى أنّ وفودًا من روسيا، قيرغيزستان، الهند، الصين، كازاخستان، باكستان، طاجيكستان وأوزبكستان تشارك في الإجتماع الثالث والثلاثين لمجلس الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب بمنظمة شنغهاي للتعاون. ويرأس الوفد الروسي الجنرال سميرنوف.

المصدر: وكالات