حثّ رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على “تخفيض صادراتهم من الأسلحة إلى السعودية، خاصة فرنسا وبريطانيا”، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وركّز خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في تصريحات نقلتها صحيفة “تليغراف” الهولندية، على أنّ “هولندا لديها بالفعل سياسة تقييدية للغاية، في ما يتعلّق بتصدير الأسلحة إلى هذا النوع من البلدان”، مؤكّدًا “دعمه لبيان الاتحاد الأوروبي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، بالمطالبة بتحقيق فوري وكامل وشفاف لاختفاء خاشقجي في إسطنبول”، لافتًا إلى أنّ “ذلك قضية مريعة وملف رهيب”.

المصدر: وكالات