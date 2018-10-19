دعا أكثر من 40 عضوا في الكونغرس الأمريكي رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لفرض عقوبات شديدة ضد السعودية على خلفية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي.

ونشر عضو مجلس النواب الأمريكي، لويد دوجيت، الخميس، على موقعه الرسمي رسالة موجهة لترامب وقعها أكثر من 40 مشرعا جاء فيها أن هناك أدلة متزايدة “تشير إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية دبرت اغتيال جمال خاشقجي”.

وقال النواب الأمريكيون في الرسالة إنه ينضمون إلى زملائهم في مجلس الشيوخ الذين يحثون ترامب على اتخاذ قرار لفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل خاشقجي في إطار “قانون ماغنيتسكي”، الذي ينص على محاسبة الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيال أو التعذيب للأشخاص خارج القضاء.

ودعا النواب الرئيس الأمريكي إلى إبلاغ الكونغرس باتخاذه القرار المناسب في غضون 120 يوما، إلا أنهم أعربوا عن أملهم في أن يحدث ذلك بأسرع وقت.

وأضاف الموقعون على الرسالة: “نحثكم، في حال تطابق تحقيقاتكم واستنتاجاتكم المباشرة مع تقارير وسائل الإعلام حول هذه العملية المثيرة للامتعاض، على فرض عقوبات صارمة وشاملة، كما ندعوكم إلى تعليق انخراط الولايات المتحدة في اليمن والذي أسفر عن مقتل عدد لا حصر له من النساء والأطفال العزل”.

وفي تعليق على هذه الرسالة، وصف دوجيت الموقف الحالي للرئيس الأمريكي بالمخجل لا سيما “في ظل الأدلة المتزايدة التي تثبت ارتكاب السعودية هذه المذبحة”، منوها بأن “على الكونغرس أن يتحرك”.

واعتبر النائب الأمريكي أن الخطوة الأولى بعد فرض عقوبات على السعودية ووقف دعم عملياتها في اليمن يجب أن تتمثل بطرد سفير المملكة من واشنطن وتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية.

المصدر: وكالات