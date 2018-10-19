أكد الناطق باسم الكرملين أن التحضير جار للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.

وفي حديث متلفز، الخميس، أعرب بيسكوف عن أمل الرئاسة الروسية في عقد اللقاء بين بوتين وبولتون.

أما إمكانية لقاء قمة جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي، دونالد ترامب، فصرح بيسكوف بأن الكرملين لم يتلق أي إشارات من واشنطن بهذا الشأن، مضيفا: “إن رغبتنا في بناء العلاقات مع الأمريكيين ترتطم بجدار أصم”.

وقال الناطق باسم الرئاسة: “إن الانتخابات التي ستقام في الولايات المتحدة بعد عدة أسابيع تمثل عامل ردع جديا، علما أن تقديم روسيا والعلاقات الروسية الأمريكية قربانا على مذبح السياسة الداخلية (الأمريكية) يمثل نوعا من التسلية الشعبية الأمريكية”.

وأوضح أن “صورة العلاقات بين البلدين تمثل إلى حد كبير، منتجا ثانويا للمطبخ السياسي الداخلي الأمريكي”، وهناك مؤشرات واضحة على تفاقم هذه العلاقات في المستقبل القريب.

المصدر: وكالات