قالت القناة العاشرة في تلفزيون العدو إن رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ألغى زيارة مقررة الخميس إلى قطاع غزة والكيان الإسرائيلي والضفة الغربية.

وأضافت القناة أن سلطات الاحتلال منعته من الدخول عبر معبر بيت حانون.

والمعبر مغلق بقرار من وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان على ضوء الأحداث الأخيرة.

وصل وفد رفيع المستوى من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، ظهر الخميس، لعقد لقاء وصف بالهام مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأفادت وكالة “معا” بأن وفدا رفيعا يضم 5 شخصيات من المخابرات المصرية ضمنهم أحمد عبد الخالق رئيس ملف فلسطين في المخابرات المصرية، ووكيل المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع والعميد همام أبو زيد، وصل غزة عن طريق معبر بيت حانون شمال القطاع.

المصدر: وكالات