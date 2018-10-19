أسفر هجوم في أفغانستان عن إصابة خمسة جنود تشيكيين وذلك بعد شهرين من مقتل ثلاثة رفاق لهم في هذا البلد، بحسب ما ذكر وزير الدفاع التشيكي الخميس.

وقال الوزير في بيان “ان الهجوم على دورية وقع الأربعاء قرابة الساعة 12.20 ت غ بالقرب من قاعدة باغرام في إقليم باروان”.

وأصيب الجنود إثر انفجار سيارة بالقرب من سيارتهم المصفحة، بحسب الوزير.

وأوضح رئيس الأركان التشيكي ألس أوباتا للصحافيين في براغ إن الانفجار تسبب باهتزاز الالية العسكرية التشيكية، وهي السادسة في قافلة آليات وكانت تقل ستة جنود، وأخرجها عن مسارها ما أدى الى إنقلابها.

وأضاف “إن المعلومات الأولية تشير الى ان السيارة كان يقودها سائق، ويمكننا الإعتقاد ان الأمر يتعلق بتفجير إنتحاري”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية