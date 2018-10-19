أعلن الاتحاد الاوروبي ان لا تنازلات جديدة يقدمها لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مباحثات بريكست المتعثرة، لكنه يرغب في مواصلة الاعتقاد بامكان التوصل الى اتفاق حول شروط الطلاق قبل خروج البريطانيين خلال اقل من ستة أشهر.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اثر قمة اوروبية استمرت يومين “ان مفتاح الاتفاق النهائي حول بريكست يكمن في توافق سياسي بريطاني”، مضيفا “ان المفاوضين حددوا كافة السيناريوهات التقنية الممكنة، وليس هناك تنازل اضافي يمكن أن يقوم به الجانب الاوروبي”.

وكان قادة الدول الـ27 في الاتحاد الاوروبي ينتظرون من ماي ان تعرض حلولا “مبتكرة” لكن ذلك لم يحدث، غير ان الاتحاد الاوروبي يريد البقاء متفائلا اثر القمة التي شهدت تمسك كل من الاتحاد والمملكة بمواقفه.

وصرح رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك “احساسي اليوم هو أننا بتنا قريبين من حلول نهائية ومن اتفاق”، مضيفا “قد يكون الأمر عاطفيا أكثر منه عقلانيا. لكن كما تعلمون العواطف لها دور أيضا في السياسة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية