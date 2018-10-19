طالبت المفوضية الاوروبية الخميس ايطاليا رسميا بتقديم “توضيحات” إزاء خلل في موازنتها وصفته بأن “لا سابق له”.

وجاء في رسالة وجهتها المفوضية الى السلطات الايطالية، أن الخلل في الموازنة “لا سابق له في تاريخ ميثاق الاستقرار والنمو”، وطالبت روما بتقديم إجابتها “قبل الاثنين الثاني والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر عند الظهر”.

وكان مشروع الموازنة الايطالية للعام 2019 لحظ عجزا بنسبة 2.4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكثر بكثير من نسبة 0.8 % التي كانت وعدت بها الحكومة الايطالية السابقة من يسار الوسط.

وتعتبر المفوضية الاوروبية أن مشروع الموازنة يعتبر “خرقا خطيرا” للقواعد الاوروبية، ما يمكن ان يدفعها الى رفض الموازنة، وهو ما لم يحصل بعد في تاريخ الاتحاد الاوروبي.

وسلم مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي باليد هذه الرسالة الخميس الى وزير المالية الايطالي جيوفاني تريا.

وحرص موسكوفيسي على تهدئة الوضع عندما اعتبر في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الايطالي أن المفوضية “ليست خصما لايطاليا، إنها حكم، والحكم ليس شعبيا الا أنه يعمل على التقيد بقواعد اللعبة”.

وتساءل موسكوفيسي “كيف ستتمكن الحكومة من تمويل النفقات الجديدة ومن سيدفع الفاتورة”. ودعا موسكوفيسي الى “نقاش مفتوح جدا” مع روما، مضيفا أن ليس لديه “خطة بي بل خطة ألف فقط، وهي أن نكون معا وأن نتقدم معا، وأنا لا أتخيل اليورو من دون ايطاليا ولا ايطاليا من دون اليورو”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية