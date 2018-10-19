اعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الذي استقبله البابا فرنسيس، الخميس، أن الاخير مستعد لزيارة كوريا الشمالية اذا وجه له الزعيم كيم جونغ اون دعوة رسمية.

ولم يؤكد الفاتيكان هذه المعلومات، مكتفيا بالقول إنه تم توجيه “دعوة شفوية”.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية للصحافة الكورية أن مون عرض خلال لقائه البابا زيارته لبيونغ يانغ في ايلول/سبتمبر والتي اعرب خلالها كيم عن “أمله باستقبال البابا في بلاده”.

وأضاف المتحدث “حين سأل الرئيس مون البابا ما اذا كان كيم يستطيع ان يوجه اليه دعوة. قال البابا “ما قلته لي يكفي، ولكن سيكون جيدا أن يتم توجيه دعوة رسمية”، مضيفا أنه “اذا تلقيت دعوة فسأرد عليها بالتأكيد ويمكنني ان أذهب”.

وفي بيان رسمي، تحدث الفاتيكان عن “محادثات ودية”، لافتا الى ان البابا اعرب “بقوة عن تقديره للالتزام المشترك باطلاق كل المبادرات المفيدة لتجاوز التوتر المستمر في شبه الجزيرة الكورية، بهدف توفير موسم جديد من السلام والتنمية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية