شهدت تونس للمرة الثانية خلال شهر فيضانات مميتة في العديد من المناطق والعاصمة اسفرت عن مصرع خمسة اشخاص على الاقل.

وبحسب آخر حصيلة للحماية المدنية فهناك علاوة على القتلى الخمسة وبينهم طفل، مفقودان منذ الاربعاء هما رجل (39 عاما) في القصرين، وطفل في السادسة من العمر في زغوان.

وفي بعض المناطق وصل ارتفاع الماء الى حوالى مترين الليلة الماضية مجتاحا منازل ومتاجر.

وفي المحمدية البلدة الريفية التي تقع على بعد 15 كلم جنوب العاصمة، امضت اسر بأكملها ليل الاربعاء الى الخميس على اسطح منازلها للنجاة من الفيضانات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية