سقط عدد من الشهداء والجرحى بين المدنيين، مساء الخميس، جراء ضربات جوية للتحالف الدولي ضد “داعش” على محافظة دير الزور.

وأوضحت “الإخبارية السورية” ووكالة “سانا”، نقلا عن مصادر محلية، بأن طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدف “في أكثر من غارة منازل المدنيين في أحياء بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي”، مضيفة أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف السكان المحليين.

وتقود الولايات المتحدة في سوريا قوات التحالف الدولي ضد “داعش” منذ صيف عام 2014 دون أي دعوة أو موافقة من قبل السلطات السورية، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق المدنيين الأبرياء.

وتقول دمشق إن الضربات الجوية للتحالف على المواقع في سوريا أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء وجوده في سوريا.

المصدر: سانا