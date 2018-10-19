رجح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخميس تمديد الفترة الإنتقالية بعد بريكست إلى ما بعد نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020 من أجل اتاحة الفرصة للندن والاتحاد الأوروبي لإجراء مفاوضات حول شروط علاقتهما المستقبلية.

وقال يونكر “من المرجح تمديد الفترة الإنتقالية. إنها فكرة جيدة”. وأضاف “إنها ليست أفضل فكرة، لكنني أظن أن ذلك سيتيح لنا الوقت لتحضير العلاقة المستقبلية بأفضل طريقة ممكنة”.

وفي حال توصل الجانبان إلى اتفاق على شروط خروج لندن، فمن المتوقع أن تستمر المملكة المتحدة، لغاية 2020، بتطبيق والاستفادة من جميع قواعد الاتحاد الأوروبي والمساهمة في ميزانيته ولكن دون أن تشارك في صنع القرار.

وأثيرت فكرة تمديد هذه الفترة لمدة عام على سبيل المثال. خلال المفاوضات التي جرت بين الطرفين الأحد. ويهدف التمديد إلى تخفيف التوتر حول مصير الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، الذي يعد العقبة الرئيسية أمام إبرام اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد في 29 آذار/مارس 2019.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية