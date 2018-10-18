ترامب: يبدو ان خاشقجي مات والعواقب ستكون وخيمة للغاية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2018 - 23:27
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الأمين العام لحزب الله في ذكرى تأسيس إذاعة النور: معركة الوعي هي الأساس لمواجهة المشاريع التي تستهدف لبنان والمقاومة
السيد نصرالله: تجاوزنا التهديد الأمني والعسكري بدرجة كبيرة لكن هذا لا يلغي وجوب البقاء على جهوزية لكل الاحتمالات
السيد نصرالله: أبرز التحديات اليوم هي محاولة إسقاط المقاومة في بيئتها عبر زرع الفتن الحزبية والمناطقية والعشائرية
السيد نصرالله: هناك أدوات حاضرة لتنفيذ الأجندات المعادية لكننا بوعينا سنفشل هذا المخطط كما أفشلنا ما سبقه من مشاريع
السيد نصرالله: ما يميز حزب الله ووسائل إعلامه هو المصداقية والأمانة وعلينا أن نكون حاضرين في معركة الإعلام الجديد
السيد نصرالله: تأثير إذاعة النور كان قوياً وما زال قوياً وهي واجهت تحديات كثيرة وتغلبت عليها لاسيما في حرب تموز
مصادر مطلعة للمنار: عملية تأليف الحكومة تسير بشكل جيد وهي تحتاج إلى 48 ساعة كحد أقصى قبل إعلان تشكيلتها
الصحافة التركية تنشر صوراً لضابط الأمن السعودي المقرب من محمد بن سلمان والذي قاد "فريق إعدام" خاشقجي
وزير الخارجية الأميركي: واشنطن منحت الرياض "بضعة أيام إضافية" لتوضيح مسألة اختفاء خاشقجي
الإليزيه: الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث "قريباً" مع الملك السعودي حول تطورات قضية اختفاء خاشقجي
متحدث حكومي بريطاني: بريطانيا قلقة إزاء اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي ويجب محاسبة المسؤولين عن اختفائه
مسؤولون دوليون وشركات مالية ووسائل إعلام عالمية تلغي مشاركتها في مؤتمر اقتصادي بالرياض على خلفية اختفاء خاشقجي
وزير الخزانة الأميركي يعلن أنه قرر عدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري في السعودية بعد اجتماع مع ترامب وبومبيو
الرئيس بوتين: تركيا لم تنفذ مهمات إنشاء المنطقة منزوعة السلاح في إدلب إلا أننا نرى أنها تفي بالتزاماتها
الرئيس بوتين: ليس من شأننا إقناع إيران بسحب قواتها من سوريا ومن يريدون ذلك عليهم ضمان عدم التدخل في الشأن السوري
وفد من نقابة المحامين الأردنيين يصل إلى سوريا عبر معبر نصيب: جئنا نحتفل مع سوريا وشعبها الصامد في وجه الإرهاب
مراسل المنار: سلطات الاحتلال تجدد للمرة الرابعة الاعتقال الإداري بحق الأسيرة النائب خالدة جرار لمدة 3 أشهر
مراسل المنار: وفد مصري رفيع المستوى وصل إلى قطاع غزة والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
إعلام العدو: تغيير مسارات الطيران بمطار "بن غوريون" بناء على أوامر الجبهة الداخلية بسبب احتمال حصول تصعيد في الجنوب
سرايا القدس في رسالة مصورة للعدو الإسرائيلي: حاضرون في كل ميادين الجهاد للدفاع عن شعبنا
وزير الخارجية الأميركي يعلن أن واشنطن ألحقت قنصليتها لشؤون الفلسطينيين بسفارتها التي تم نقلها إلى القدس المحتلة
المستوطنون يعتدون على مقبر دير الرهبان السالزيان "دير جمال" في القدس المحتلة ويدمرون شواهد 27 قبراً
مصادر يمنية: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخ زلزال 2 على تجمعات قوى العدوان في مجازة بعسير
قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان بعملية نوعية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية جنوب غرب الكيلو 16 على الساحل الغربي
مقتل 3 أشخاص بينهم قائد شرطة قندهار وجرح أميركيين بهجوم لطالبان على اجتماع أمني حضره قائد القوات الأطلسية في أفغانستان
الداخلية التونسية: مقتل 5 أشخاص وفقدان 2 آخرين نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد
الرئيس بوتين: إطلاق النار على المعهد التقني في القرم هو نتيجة "العولمة" على شبكات التواصل الاجتماعي
وزارة الخزانة الأميركية تقر بأن الصين لا تتلاعب بعملتها من خلال تعمد تخفيض قيمة اليوان لدعم صادراتها
رئيسة وزراء بريطانيا تعلن أنها منفتحة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية بعد بريكست من أجل التفاوض على اتفاق تجاري
السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الجمعة القادم الساعة 15:00 في مجمع سيد الشهداء(ع) بمناسبة العيد الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي (عج)
ترامب: يبدو ان خاشقجي مات والعواقب ستكون وخيمة للغاية
منذ 15 mins
18 October، 2018
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