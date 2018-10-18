أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في طرابلس ، أن شخصا من ال سليمان اطلق النار من مسدس حربي على الشاب محمد راشد كور واصابه ب 3 طلقات في منطقة جبل البداوي شمالي طرابلس، واحدة في يده اليمنى واثنتان في قدميه، نقل على اثرها الى المستشفى الاسلامي في طرابلس للمعالجة، وافيد ان وضعه الصحي مستقر، وذلك اثر خلاف نشب بين سليمان وصهره “ن. ا” من جهة وكور من جهة اخر، على خلفية توقيف السيارات في كراج المبنى الذي يسكنون فيه، وعلى الفور تدخل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لتهدأة الوضع وملاحقة مطلق النار الذي فر وافراد عائلته.

المصدر: الوكالة الوطنية