ارتكب طيران “التحالف الدولي” مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى المدنيين في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة سانا بأن طائرات “التحالف الدولي” اعتدت على بلدة السوسة نحو 140 كم شرق دير الزور عبر أكثر من غارة، ما تسبب باستشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

وكان طيران “التحالف الدولي” ارتكب مجزرة بحق السوريين في الثالث عشر من الشهر الجاري حيث قصف عدة مناطق في مدينة هجين شرق مدينة دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا موقعا ضحايا بين المدنيين.

المصدر: وكالة سانا