دعا رئيس العام للهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار خالد البطش جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والخان الاحمر للمشاركة الواسعة في جمعة “معا غزة تنتفض والضفة تلتحم” تأكيدًا على الحفاظ والتمسك بالحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك.

وشدد البطش في بيان صحفي على اهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وادواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني، داعيا المشاركين لاتخاذ كافة التدابير التي تمنع وتفوت الفرصة على قناصة الاحتلال الإسرائيلي من النيل من المشاركين السلميين، مشيرا إلى ان الرسالة الاهم غدا هي احتشاد الجماهير بشكل سلمي وشعبي. وحذر البطش الاحتلال الإسرائيلي من مغبة التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار.

وثمن البطش الجهود المصرية الهادفة لوقف التصعيد على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوفد المصري غادر قطاع غزة، وان زيارة وزير المخابرات العامة عباس كامل لاتزال قائمة، وأنها أجلت ولم تلغَ، وان الوفد سيعود للقطاع الاسبوع المقبل. كما، وشدد البطش على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق اهدافها التي انطلقت من أجلها.

المصدر: فلسطين اليوم