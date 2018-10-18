فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 18-10-2018.

درعا وريفها:

ـ اوصلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدفعة الثانية من قافلة المساعدات الإنسانية لـ 13 قرية في منطقة اللجاة “الترعة، المطلة، الجسري، مزرعة العابد، قيراطة، مسيكة الغربية، المزيرعة، الخوابي، البريقطة، المدارس، مسيكة الشرقية، البلانة وكوم الرمان” في ريف درعا الشمالي الشرقي، والقافلة مؤلفة من 18 شاحنة حُمِّلت بمواد إغاثية غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل 7 مسلحين من “قسد” وأُسر اثنين آخرين، إثر هجوم شنَّه مسلحو داعش، على إحدى نقاط “قسد” في بادية الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قتل وأصيب عددٌ من مسلَّحي “قسد” إثر انفجار عبوةٍ ناسفة زرعها مسلَّحو داعش بسيارة كانت تقلّهم في قرية جزرة البو حميد في ريف دير الزور الشمالي الغربي.

ـ قُتل مسلحان من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة بهما، زرعها مسلحون مجهولون، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ أصيب 4 مسلحين من “قسد” إثر انفجار لغم بهم، زرعه مسلحون مجهولون، في بادية بلدة البحرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ أعدم مسلحو داعش 5 أشخاص في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع “قسد”.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من الأشخاص، في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، لأسباب مجهولة.

الرقة وريفها:

ـ تعمل القوات الفرنسية ضمن “التحالف الدولي”، على إنشاء قاعدة لها في معمل “مسبق الصنع” شمال مدينة الرقة، وتعمل آليات تابعة لـ “قسد” على حفر خندق في محيط القاعدة الفرنسية الجديدة في المنطقة، بحسب ما أوردته تنسيقيات المسلحين.

ـ اعتقلت “قسد” 13 من مسلحيها، في مدينة الرقة، بتهمة التَّخلُّف عن القتال في صفوفها.

ـ قتل مسلح من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون بسيارته، في مزرعة العدنانية بريف الرقة الشمالي الغربي.

ـ حفرت “قسد” أنفاقاً في قرية المنبطح بريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.

حلب وريفها:

ـ سقطت عدّة قذائف صاروخية على حي حلب الجديدة بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلَّحة.

ـ قُتِل 4 مسلحين من “حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير” وأصيب آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بسيارة كانت تقلهم، في قرية مسكة جنوب غرب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، كما قُتِل مسلحان من “حركة نور الدين الزنكي” جراء إطلاق مسلحين من خلايا “الوحدات الكردية” النار عليهما في مدينة عفرين.

ـ قُتل 4 مسلحين من فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، جراء إطلاق مسلحي خلايا “الوحدات الكردية” النار عليهم في محيط بلدة شران شمال عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ ألقت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً، القبض على 3 مسلحين من خلايا “الوحدات الكردية” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل أحد أبرز مسؤولي “تنظيم حراس الدين _تنظيم القاعدة” المدعو “أبو أسامة خان السبل”، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة لدى محاولته تفكيكها، في بلدة معصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر “المرصد السوري المعارض” أنَّ “أبو أسامة” هو أحد مؤسسي “تنظيم القاعدة” في سوريا وقاتل سابقاً في العراق.

ـ قُتِلت امرأة، إثر إطلاق نار على خلفية شجار نشب بين حرس “المشفى الميداني” التابع للمجموعات المسلَّحة في بلدة سرمين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وعدد من الأشخاص المسلَّحين.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” عدداً من مسلحي خلايا تابعة لداعش، في قرية الكنائس بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ اختطف مسلحون مجهولون شخصين، من مزرعة وادي الجوز عند الأطراف الغربية لمدينة إدلب.

ـ عُثِر على جثتيّ شخصين مجهولين، في محيط مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

ـ قال “المرصد السوري المعارض” إنَّ رتلاً تابعاً لـ “هيئة تحرير الشام”، مرَّ من بلدات وقرى كفرسجنة ومعرزيتا وكفرنبل وحزارين ومعرة حرمة، في ريف إدلب الجنوبي، وقام بتوزيع مناشير تدعو إلى الانتساب لـ “الهيئة”.

حماه وريفها:

ـ عُثر على 4 جثث لأشخاص مجهولي الهوية، مرمية داخل بئر في بلدة كفر زيتا الواقعة تحت سيطرة المجموعات المسلَّحة بريف حماه الشمالي.

المصدر: الاعلام الحربي