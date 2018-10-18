قتل قائد شرطة ولاية قندهار الجنرال عبد الرازق، اليوم، حين فتح مسلحون النار على اجتماع أمني رفيع المستوى كان يحضره قائد قوة حلف شمال الاطلسي الجنرال الاميركي سكوت ميلر، كما أعلن مسؤولون.

وأوقع الهجوم 3 قتلى بينهم عبد الرازق وصحافي فيما اصيب 12 شخصا بجروح بينهم 3 أميركيين وحاكم الولاية في الهجوم الذي وقع داخل مقر الحاكم وتبنته حركة طالبان.

أكدت الحركة طالبان أن الهجوم الذي نفذته وأوقع 3 قتلى بينهم قائد شرطة الولاية الأفغانية الجنوبية الجنرال عبد الرزاق، كان يستهدف قائد قوات حلف شمال الأطلسي الجنرال الأميركي سكوت ميلر.

وقال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على “تويتر” إن “الهدف كان الجنرال ميلر والجنرال عبد الرازق”.

وأكد الحلف الأطلسي نجاة ميلر لكن تقارير أمنية أفغانية أكدت مقتل عبد الرزاق.

المصدر: وكالات