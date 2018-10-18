قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف إن “الوضع في غزة وبدون مبالغة ينفجر من الداخل والهدوء هش ويجب اتخاذ تدابير حازمة وهذا يدق ناقوس الخطر”.

وعبر ميلادينوف خلال كلمة له في مجلس الأمن حول الوضع في الأراضي الفلسطينية “عن قلقه من العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين”، ولفت الى أن “إسرائيل خصصت أموالاً لبناء مستوطنات في الخليل، وهذا النشاط غير مشروع”.

وقال ميلادينوف “نحن أمام النزاع في غزة لا يريده أحد”، وتابع “نبذل جهداً لتجنب الحرب والعودة إلى تنفيذ اتفاق عام 2014 وإذا فشلنا ستكون العواقب وخيمة جدا في غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم