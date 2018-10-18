وزير الخارجية الأميركي: واشنطن منحت الرياض بضعة أيام إضافية لتوضيح مسألة إختفاء خاشقجي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2018 - 18:58
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السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الجمعة القادم الساعة 15:00 في مجمع سيد الشهداء(ع) بمناسبة العيد الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي (عج)
وزير الخارجية الأميركي: واشنطن منحت الرياض بضعة أيام إضافية لتوضيح مسألة إختفاء خاشقجي
منذ 54 mins
18 October، 2018
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