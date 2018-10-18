أنهى جيش العدو الإسرائيلي الخميس نشر “لواء المظليين” على طول حدود قطاع غزة المحاصر تأهبا لمسيرات العودة المقررة يوم غد الجمعة.

وقالت وسائل إعلام العدو إن “عملية نشر الجنود بدأت أمس الاربعاء استعدادا للمواجهات المتوقعة يوم غد الجمعة والتي ستشكل اختبارا كبيرا للوضع الميداني”.

يُشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” أمر جيش العدو “بتكثيف رده على مسيرات العودة على حدود قطاع غزة تدريجيا وإدخال نهج عدم التسامح مطلقا وسيبدأ تنفيذ السياسة الجديدة فورا وقبيل تنظيم المسيرات على الحدود”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة توتراً كبيراً في ظل التصعيد الإسرائيلي باستهداف المواقع العسكرية للمقاومة وما أدى لارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين.

المصدر: فلسطين اليوم