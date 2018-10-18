صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “عقد صباح اليوم اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول (Stefano Del Col)، وفي حضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن الطيار أمين فرحات.

وقد عبر الجانب اللبناني عن موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، وعرض الجانب اللبناني خروق العدو الجوية والبحرية والبرية للبنان والاستفزازات المتكررة وطالب بوقفها، كما طالب بالإنسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر”.

المصدر: الوكالة الوطنية