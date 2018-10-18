اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن اسفه لحادث التفجير واطلاق النار الذي وقع امس الاربعاء داخل كلية البوليتكنيك في مدينة ‘كرتش’ في شبه جزيرة القرم.

وافادت الخارجية الايرانية اليوم الخميس، ان قاسمي اعرب عن بالغ اسفه لوقوع حادث التفجير واطلاق النار في الكلية والذي ادى الى مقتل وجرح عدد من الابرياء، معلنا مواساته لاسر وذوي الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث المر والمحزن.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الخميس أن حصيلة قتلى الهجوم الإجرامي على كلية البوليتكنيك في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، ارتفع إلى 21 شخصا، حسب وكالة إنترفاكس.

المصدر: وكالة فارس