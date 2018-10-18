دير الزور وريفها:

ـ قُتل مسلحان من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة بهما، زرعها مسلحون مجهولون، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الورقة وريفها:

ـ تعمل القوات الفرنسية ضمن “التحالف الدولي”، على إنشاء قاعدة لها في معمل “مسبق الصنع” شمال مدينة الرقة، وتعمل آليات تابعة لـ “قسد” على حفر خندق في محيط القاعدة الفرنسية الجديدة في المنطقة، بحسب ما أوردته تنسيقيات المسلحين.

ـ اعتقلت “قسد” 13 من مسلحيها، في مدينة الرقة، بتهمة التَّخلُّف عن القتال في صفوفها.

حلب وريفها:

ـ قُتل 4 مسلحين من فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، جراء إطلاق مسلحي خلايا “الوحدات الكردية” النار عليهم في محيط بلدة شران شمال عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ ألقت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً، القبض على 3 مسلحين من خلايا “الوحدات الكردية” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل أحد أبرز مسؤولي “تنظيم حراس الدين _تنظيم القاعدة” المدعو “أبو أسامة خان السبل”، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة لدى محاولته تفكيكها، في بلدة معصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر “المرصد السوري المعارض” أنَّ “أبو أسامة” هو أحد مؤسسي “تنظيم القاعدة” في سوريا وقاتل سابقاً في العراق.

ـ اختطف مسلحون مجهولون شخصين، من مزرعة وادي الجوز على الأطراف الغربية لمدينة إدلب.

المشهد المحلي:

ـ أكد رئيس الحركة الكوبية للسلام سيلفيو بلاتيرو، خلال لقائه سفير سورية في كوبا الدكتور ادريس ميا بالسفارة السورية في هافانا، على تضامن الحركة ودعمها الكامل لسورية في حربها على الإرهاب، معرباً عن تقديره وإعجابه بصمود الشعب السوري والتفافه حول جيشه وقيادته.

بدوره أكد السفير ميا، على أن اختيار مجلس السلم العالمي دمشق لانعقاد اجتماع لجنته التنفيذية، يؤكد أنَّ سورية بدأت باستعادة مكانها ودورها الريادي في المنطقة.

ـ أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين التابع لوزارة الدفاع الروسية، بأنَّ 182 لاجئاً سوريا قد عادوا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى سوريا، منهم 140 لاجئاً من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، و42 لاجئاً من الأردن عن طريق مركز نصيب الحدودي السوري الذي تم إعادة فتحه أخيراً.

المشهد الدولي:

ـ قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، إنَّ “موسكو تأمل أن تنتخب سوريا قيادتها وتنتقل إلى مرحلة إعادة الإعمار، وأنّ تتغير بعض القواعد ويفعل الحوار الوطني، والهدوء يمكن أن يعود إلى الأرض السورية نتيجة لكل هذا”.

وأكد مدفيديف جاهزية روسيا للمساعدة في تطوير الحوار السوري الداخلي وتسوية الأوضاع داخل البلاد.

ـ صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حول نية ستيفان دي ميستورا ترك منصبه كمبعوث أممي إلى سوريا، أنَّه لم تكن جميع الإجراءات في سوريا فعالة، لكن في كل الاحوال نأمل أن تستمر التسوية السياسية في سوريا، لأنَّه لا يوجد بديل لذلك.

ـ أعلن مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا للشؤون الإنسانية يان إيغلاند، نيته ترك منصبه نهاية تشرين الثاني.

كما رحَّب إيغلاند بإعطاء روسيا وتركيا وقتا إضافيا لتنفيذ اتفاق إدلب في سوريا.

ـ أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى سوريا بسبب مباحثاتها مع وفد جمهورية القرم، وأدانت أوكرانيا بشدة الاتصالات الرسمية لسورية مع ما وصفته بـ “الإدارة” في شبه جزيرة القرم.

ـ ذكر نائب ممثل كازاخستان الدائم لدى الأمم المتحدة كانات توميش، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس أن السوريين هم الذين يجب أنَّ يقرروا مستقبل بلدهم بأنفسهم بدعم من المجتمع الدولي، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون في تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في الـ 17 من أيلول الماضي.

المصدر: الاعلام الحربي