عقدت الاحزاب الارمنية الثلاثة اجتماعا في مطرانية الارمن الارثوذكس، للبحث في تشكيل الحكومة وتمثيل الطائفة الارمنية فيها.

ورحب المجتمعون، في بيان، بالجهود التي تبذل من أجل تشكيل الحكومة، وأملوا “أن تثمر هذه الجهود حكومة تخرج البلاد من أزمتها السياسية”. وأكدوا “أهمية توافق الأطراف السياسية والمحافظة على التوازنات الطائفية لتشكيل الحكومة واحترام الاعراف وفق ما نص عليه اتفاق الطائف”.

وبحثوا في ما يتم تداوله عن تمثيل الطائفة الارمنية بوزير واحد، وإعطاء المقعد الوزاري الثاني المخصص للطائفة الأرمنية للاقليات. وأعربوا عن تمسكهم “بحق الطائفة بالتمثيل بوزيرين يؤمنان حسن تمثيل الطائفة، مع الإعراب عن دعمهم المطلق لتمثيل الأقليات في الحكومة بوزير، ليس على حساب الطائفة الارمنية ولا من حصتها، والتي كما هو معلوم محددة بوزيرين أرمنيين أرثوذكسيين في حكومة من ثلاثين وزيرا”.

وتمنى المجتمعون “على كل القوى السياسية التي تساهم في تشكيل الحكومة أن تتوصل الى نتائج إيجابية في القريب العاجل تشكل فيها حكومة وحدة وطنية، مع احترام حقوق الطوائف فيها ومن ضمنها الطائفة الأرمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام