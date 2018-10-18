الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: بدأنا العملية العسكرية في سوريا بسبب خطر الإرهاب بما في ذلك خطره على روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2018 - 16:38
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الرئيس ميشال عون للصحافيين المعتمدين في القصر الجمهوري: الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى
الرئيس عون أمام زواره: نعمل من أجل حكومة وحدة وطنية والاتصالات تجري تحت هذا التوجه
مصادر بعبدا للمنار: اليوم آخر "رتوش" سياسي للحكومة وعملية إعلان التشكيلة عند الرئيس المكلف والاتصالات لا تزال قائمة
وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري يلتقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في السراي الحكومي
الجعفري: نتطلع إلى تشكيل الحكومتين العراقية واللبنانية تحقيقاً للمصالح الثنائية المشتركة
الجعفري: افتتاح المعابر البرية التي أقفلت بسبب الإرهاب سمة حضارية تشمل مصالح مشتركة للعديد من الدول
مراسل المنار: سقوط ضحيتين وعدد من الجرحى في انفجار عرضي داخل معمل كرتون في بلدة صير الغربية الجنوبية
نيويورك تايمز: الاستخبارات الأميركية باتت مقتنعة بأنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل جمال خاشقجي
CNN: وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال لبن سلمان خلال لقائهما بالرياض إنّ مستقبله كملك على المحك بسبب قضية خاشقجي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوقع أن تُعرف الحقيقة في قضية خاشقجي بحلول نهاية الأسبوع
11 سناتوراً أميركياً ديمقراطياً يوقعون رسالة تطالب ترامب بالكشف عن علاقات مالية محتملة له ولعائلته مع السعودية
وزير الاقتصاد الفرنسي يلغي مشاركته في منتدى استثماري في الرياض الأسبوع المقبل على خلفية قضية خاشقجي
رويترز: السعودية والكويت ستجدان صعوبة في استئناف إنتاج النفط بحقلين في المنطقة الحدودية المشتركة بسبب الخلافات بينهما
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف: موسكو تأمل في انتقال سوريا إلى مرحلة إعادة الإعمار بعد الانتخابات
ميدفيديف: روسيا مستعدة للمساهمة بأكبر قدر ممكن في إعادة السلام إلى سوريا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: مستعدون للتعاون مع الجميع بشأن سوريا حتى لو كان لدينا اختلاف في وجهات النظر
لافروف: واشنطن تحاول بشكل غير شرعي إقامة دويلة في شرق الفرات وتشكيل سلطة بديلة عن الحكومة السورية هناك
سقوط عدة قذائف صاروخية على حي حلب الجديدة مصدرها المجموعات المسلّحة
مصدر عسكري روسي: مقتل 6 مسلّحين أكراد وإصابة 15 آخرين في غارة أميركية خاطئة في محافظة دير الزور السورية
مساعد الموفد الأممي إلى سوريا للشؤون الإنسانية يان إيغلاند يعلن نيته ترك منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخ "بدر1" الباليستي على تجمعات لقوى العدوان السعودي الأميركي في البقع قبالة نجران
مصادر يمنية: مقتل وجرح أعداد من الموالين للعدوان في عمليات هجومية على مواقعهم في تعز
مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعاً لآليات قوى العدوان بجبهة الضيق في صرواح بمأرب والنيران تشتعل فيها
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله يزور برفقة وزراء ومسؤولين قرية الخان الأحمر تضامناً مع أهلها ضد قرار هدمها
البحرين: جمعية الوفاق المعارضة تطلق حملة لمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية لسنة 2018 تحت شعار "صوتك أغلى"
الرئيس الأميركي يهدّد بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لم تتمكن من وقف تدفق المهاجرين
وزارة الصحة الروسية: ارتفاع عدد ضحايا حادثة المعهد الهندسي التقني في مدينة كيرتش في القرم إلى 21 قتيلاً
السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الجمعة القادم الساعة 15:00 في مجمع سيد الشهداء(ع) بمناسبة العيد الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي (عج)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: بدأنا العملية العسكرية في سوريا بسبب خطر الإرهاب بما في ذلك خطره على روسيا
منذ 48 mins
18 October، 2018
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