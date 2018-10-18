نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، فاصلًا مصورًا يحمل رسالة لقادة الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل مقطع الفيديو الذي نشره الموقع الرسمي للـ”القسام” رسالة مقتضبة لقادة الاحتلال تقول: “إياكم أن تخطئوا التقدير”.

وجاءت رسالة القسام، عقب مباحثات أجراها المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أمس لبلورة رد على إطلاق الصاروخ باتجاه بئر السبع الليلة الماضية بالإضافة لاستمرار التظاهرات على الحدود.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” أمر جيشه بتكثيف رده على مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم