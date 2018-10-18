أكد القيادي بحركة “الجهاد الإسلامي” وعضو الهيئة القيادية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين ان “استعدادات كبيرة تجري على قدم وساق للمشاركة في الجمعة الثلاثين لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة”.

وقال الحرازين في حديث له الخميس “سيشهد يوم غد الجمعة حشوداً كبيرة تُرابط على السلك الزائل لتقول للاحتلال الإسرائيلي أننا جماهير نخرج بسلمية ولا نريد إلا العودة لديارنا وكسر الحصار”، وأضاف أن “أهل قطاع غزة يبحثون عن الحرية ولا يخرجون بحثا عن الموت وأنهم مستمرون في مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق كامل أهدافها”.

ولفت الحرازين الى ان “مشاركة المواطنين في هذه المسيرات تأتي من قناعتهم بأهمية كسر الحصار بكافة الوسائل بما فيها السلمية”، وأشار الى ان “مطالب أهالي قطاع غزة ليست بالمطالب الكبيرة وإنما هي مطالب ككل الشعوب التي تبحث عن الحرية والحياة الكريمة”، وأوضح “نحن لا نمتلك شيء نخسره في قطاع غزة ونحن لن نخسر سوى القيد”.

المصدر: فلسطين اليوم