أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال مواجهات أعقبت هجوم مستوطنين صهاينة على مدرسة عوريف الثانوية، جنوب نابلس.

وقالت مصادر فلسطينية إن “أكثر من خمسين مستوطنا هاجموا مدرسة عوريف”، وأضافت أن “مواجهات اندلعت في المكان بعد تصدي الاهالي للمستوطنين وقوات الاحتلال التي تواجدت في المكان لحمايتهم”.

وأشارت المصادر إلى أن “الشاب أحمد يوسف الصفدي (35 عاما) أصيب برصاصة في الفخذ ونقل إلى أحدى المستشفيات لتلقي العلاج”، واوضحت انه “جرى إخلاء المدرسة من الطلبة حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم