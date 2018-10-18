أكد النائب جهاد الصمد، في حديث إذاعي، أن “الطائفة السنية منتشرة على كامل أراضي الوطن، والنواب الذين نجحوا بأخلاقهم ومهاراتهم في الإنتخابات النيابية، لا يجوز أن لا يتمثلوا في الحكومة، فالحكومة التي تكرس الآحادية هي حكومة بتراء”، مشيرا إلى أن “لقاء النواب السنة المستقلين يتألف من 6 نواب، وحقنا الطبيعي وحق الناس الذين انتخبونا وأعطونا شرعيتنا، أن ننضم إلى حكومة الوحدة الوطنية”.

وأوضح أن “الحلفاء سيطالبون بأن يكون المعيار موحد، ولكن القرار الأخير هو لرئيس الحكومة المكلف ولتوقيع رئيس الجمهورية”، معتبرا أن “موضوع تبادل الحقائب بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يجوز، ولا يجب أن تصبح حقوق الطوائف للمقايضة”، وبكل أسف البعض يكرس شعار أن كل رئيس مسؤول عن طائفته، وهذا الأمر معيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام