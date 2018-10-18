أكد وزير العدل التركي عبد الحميد غل أن التحقيقات جارية “بدقة وعمق في كل مراحلها” في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتوقع التوصل إلى نتيجة “في أقرب وقت”.

وأشار الوزير، في تصريحات أدلى بها في أنقرة أمام محرري وكالة “الأناضول” الرسمية، إلى أن تركيا تدير قضية خاشقجي “بعناية فائقة ونجاح”، لافتا إلى أن النيابة العامة وليست وزارة العدل هي من تجري التحقيقات.

وأكد وزير العدل أن نيابة إسطنبول ستفعل ما يترتب عليها بموجب القانون التركي والقوانين الدولية في تحرياتها لقضية خاشقجي، مشددا على أنه يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقا للاتفاقات والقانون الدولي لأن خاشقجي اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

المصدر: وكالات