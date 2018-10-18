أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الخميس إلغاء مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الذي ينظم في الرياض بين 23 و25 تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في مطلع الشهر.

وقال لومير لقناة “بوبليك سينا” التلفزيونية “لن أذهب إلى الرياض الأسبوع المقبل” مضيفا “رئيس الجمهورية قالها بوضوح، الوقائع في غاية الخطورة” في إشارة إلى مصير خاشقجي وسط ورود تقارير تركية بأنه قتل داخل القنصلية بأمر من الرياض. وأضاف “الظروف غير متوافرة اليوم حتى أذهب إلى الرياض”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية