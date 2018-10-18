قتيل في حادث سير بين بيك اب ودراجة على طريق ضهر البيدر

وقع حادث سير بعد ظهر اليوم الاحد، عند مفرق عين الصحة على طريق ضهر البيدر، بين “بيك اب” يقوده فادي ف. من بلدة الروضة، ودراجة نارية يقودها ايلي خ. من مواليد جبيل، ما أدى إلى مقتل قائد الدراجة، ونقلت جثته إلى مستشفى الجبل. وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة، وعملت عناصر ...