افادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق الممتد من مستديرة شاتيلا، مقابل جامع الخاشقجي، باتجاه تقاطع قصقص وحركة المرور ناشطة في المحلة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
افادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق الممتد من مستديرة شاتيلا، مقابل جامع الخاشقجي، باتجاه تقاطع قصقص وحركة المرور ناشطة في المحلة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
وقع حادث سير بعد ظهر اليوم الاحد، عند مفرق عين الصحة على طريق ضهر البيدر، بين “بيك اب” يقوده فادي ف. من بلدة الروضة، ودراجة نارية يقودها ايلي خ. من مواليد جبيل، ما أدى إلى مقتل قائد الدراجة، ونقلت جثته إلى مستشفى الجبل. وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة، وعملت عناصر ...