شرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم الخميس هدم بناية سكنية في مدينة البيرة وغرفة سكنية في خربة أم المراجم الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت فجر اليوم الخميس بناية سكنية قرب الاستاد الرياضي في البيرة وشرعت بإخلاء السكان ومصادرة مركباتهم الخاصة قبل أن تبدأ جرافاتها بهدم البناية المكونة من أربعة طوابق، حديثة البناء.

وتعود ملكية البناية لعائلة (خميس مطرية) التي تقول إنها لم تستلم أي إخطار بالهدم، فيما يرجح أن يكون سبب الهدم هو البناء القريب من مستوطنة “جبل الطويل” المقامة على أراضي المواطنين هناك.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوة احتلالية خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس وشرعت بعمليات هدم، قالت مصادر فلسطينية أنها طالت غرفة سكنية حتى الآن (الساعة الثامنة والنصف).

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة أم المراجم، وشرعت بعمليات هدم طالت حتى اللحظة غرفة واحدة.

المصدر: فلسطين اليوم