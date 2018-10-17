استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” ولية عهد السويد الاميرة فيكتوريا وزوجها الامير دانيال والوفد المرافق، وعقد معها اجتماعا حضره عن الجانب اللبناني الوزراء جان اوغاسابيان، مروان حمادة، غطاس خوري وبيارابو عاصي والنائب ديما جمالي وسفير لبنان في السويد حسن صالح.

وحضر عن الجانب السويدي الوزيرة لينا هاليغرين والسفير السويدي في لبنان جورجينليندستروم والوفد المرافق، وتناولت الأحاديث خلال اللقاء مواضيع تتعلق بالتنمية المستدامة وأهدافها وتأثيرها في تنمية المجتمعات.

وكان الرئيس الحريري في استقبال الاميرة فيكتوريا في الباحة الرئيسية لدى وصولها الى بيت الوسط حيث استعرضا ثلة من حرس الشرف في رئاسة الحكومة.

المصدر: الوكالة الوطنية