أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيعلن تشكيلته الوزارية الأسبوع المقبل، وأنه يجري اتصالات لتحددي موعد للتصويت عليها من قبل البرلمان.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي إنه “ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع القادم، وأنه يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب، وهو ما سيعلن عنه لاحقا”.

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وينص الدستور العراقي على إعطاء مهلة 30 يوما لرئيس الوزراء المُكلف لتشكيل حكومته.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/أيار الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني، وتصدرت قائمة “سائرون” بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد.

المصدر: سبوتنيك