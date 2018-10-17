قال المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض جون ماكدونيل، إن على بريطانيا النظر في فرض عقوبات على السعودية إذا لم تقدم إجابات وافية على الأسئلة الخاصة باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف المتحدث باسم الحزب للشؤون المالية للصحفيين في البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء: “إذا لم نحصل على الردود المشروعة التي نتوقعها، فإننا نظرا لعلاقتنا الخاصة بالسعودية يجب أن نكون إحدى تلك الدول، التي تتصدر ردود الفعل، وهو ما يعني فرض عزلة سياسية بل ويعني أيضا فرض عقوبات اقتصادية”.

وتواجه السعودية موجة من الانتقادات والتهديد بفرض عقوبات عليها، على خلفية اختفاء خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في اسطنبول يوم الـ2 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالة رويترز