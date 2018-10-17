قال مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا “شهدنا مؤخرا استقرارا في سوريا بعد تحرير جزء كبير من البلاد من الوجود الارهابي، ويحتاج السوريون في هذه المرحلة الى دعم دولي لاعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب.”

كلام نيبينزيا جاء خلال جلسة لمجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، في أمريكا عن الوضع في الشرق الاوسط.

أضاف “مواطنو سوريا الذين يسعون الى العودة الى بلادهم عليهم ان يحصلوا على دعم من الوكالات المتخصصة الدولية، ونحن نشجع شركائنا في هذا السياق على مراعاة مصالح السوريين العاديين وتجنب اي تدابير مصطنعة في المسار السياسي، وهذه التدابير غير مناسبة لانها احادية الجانب وتتعارض مع مصلحة السوريين.”

وتابع “الجهات الضامنة لعملية استانا تواصل العمل لما فيه مصلحة التسوية السورية، وغالبا ما نسأل من يوجه الينا الاتهامات انه ما الذي تقومون بها انتم من اجل ضمان التسوية السورية.”

المصدر: مواقع