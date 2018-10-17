أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني، أنه في المستقبل القريب سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة تأهيل حاملتي الهليكوبتر المصرية من طراز “ميسترال”.

وأوضح رئيس الخدمة الروسية دميتري شوجاييف، أنه يتم التفاوض لإمداد حاملتي الطائرات المروحية من طراز Ka-52، وأحدث معدات الاتصالات.

وقال: “نحن نتفاوض، وهذا موضوع جاد، فهو في المرحلة النشطة”، في إجابة على السؤال حول الاتفاقات بشأن توريد معدات الاتصالات وطائرات الهليكوبتر لـ”مسترال”.

في الوقت نفسه، لم يحدد المسؤول الروسي تواريخ محددة، مشيرا إلى أن “هذه مسألة تفاوضية”.

المصدر: مواقع