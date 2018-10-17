حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأربعاء المفوضية الأوروبية من أن لا مجال لتعديل الموازنة التي قدمتها حكومته للعام 2019، التي تخالف بشكل كبير المعايير الأوروبية.

والأربعاء قال كونتي لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية في بروكسل “أقول لا مجال” لتعديل الموازنة، مؤكدا أنه يتوقع تلقي “انتقادات” من جانب المفوضية الأوروبية التي تدرس منذ الاثنين الموازنة التي أعدتها حكومته.

وقال كونتي “سنرد” على الانتقادات، مبديا “ثقته بإقامة حوار بناء” مع الاتحاد الأوروبي.

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني أعلن أواخر أيلول/سبتمبر الماضي أنه “لن يكترث” في حال رفضت المفوضية الأوروبية مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة الإيطالية. مؤكدا عزمه على المضي به.

وردت حينها المفوضية، معتبرة أن الموازنة الإيطالية “تبدو مخالفة” للقواعد الأوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية