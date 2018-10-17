أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء لدى وصولها لحضور قمة أوروبية في بروكسل أن التوصل لاتفاق بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي “ممكن”، معتبرة أن “الوقت حان” لإبرام اتفاق بشأن بريكست.

وقالت ماي “من خلال العمل بشكل مكثف ووثيق يمكننا التوصل إلى هذا الاتفاق”. وأضافت “أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق وأن الوقت قد حان للقيام بذلك”.

وتعقد قمة بروكسل في وقت أفادت فيه مصادر دبلوماسية أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن الوقت ما زال متاحا للتوصل إلى “اتفاق جيد” مع لندن بشأن “بريكست” وأنهم مستعدون لمساعدة ماي إذا ما قدمت لهم اقتراحات “خلاقة” للخروج من الأزمة.

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن أحد اقتراحات الحلول تقدم بها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه ويقضي بتمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لمدة سنة، بهدف حلحلة المفاوضات بين الطرفين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية