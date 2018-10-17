ترامب: الولايات المتحدة قد تعرف ما حدث لخاشقجي بنهاية الأسبوع ( سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2018 - 19:57
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الشرطة التركية تباشر تفتيش مقر القنصل السعودي في اسطنبول ضمن التحقيق في اختفاء خاشقجي
يديعوت أحرونوت: لقد تآكل الردع الذي حققه الجيش الإسرائيلي في "الجرف الصامد" منذ 29 آذار / مارس الماضي
الرئيس الاميركي دونالد ترامب يقول إن بلاده بحاجة للسعودية في حربها ضد الإرهاب
بومبيو يجري محادثات مع الرئيس التركي في أنقرة حول قضية خاشقجي
بومبيو: اردوغان اوضح لي ان السعوديين يتعاونون بشأن قضية اختفاء خاشقجي
صحيفة "يني شفق" التركية: عملية قتل خاشقجي تمت بحضور القنصل السعودي محمد العتيبي
يني شفق: العتيبي طلب من منفذي العملية قتل خاشقجي خارج غرفته
يني شفق: تم تعذيب خاشقجي بشكل أليم قبل قتله وفريق القتل قام بتقطيع أصابعه ومن ثم قطع رأسه
صحيفة إيلاف السعودية عن مصدر أمني صهيوني: تل أبيب تثق بالأخبار الصادرة عن السعودية في مسألة اختفاء خاشقجي
الامام الخامنئي خلال لقائه حشدا من النخب والمتفوقين: نسبة انتاج ايران للعلم بعد انتصار الثورة زادت 19 ضعفا
الإمام الخامنئي: الأعداء سيواصلون تهديد حضارتنا إذا لم يحدث تطور على المستوى العلمي في البلاد
الإمام الخامنئي: الأعداء يسعون لرسم صورة سلبية ومشوهة عن إيران لكن الصورة الحقيقية تتبلور بفضل الله
الإمام الخامنئي: لا ينبغي على النخب ان تكون غير مكترثة بالحرب السياسية والاقتصادية والامنية ضد إيران
الإمام الخامنئي: كما انتصرنا في الحرب المفروضة فإننا وبعون الله سننتصر لا محالة في هذه الحرب ايضا
الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الجديدة إهانة واضحة للآليات القانونية ونتيجة لعمل الحكومة الأميركية الانتقامي
رئيس مجلس النواب: لبنان البلد الأوحد في الشرق الاوسط الذي استطاع الانتصار على "إسرائيل" وعلى الإرهاب التكفيري
الرئيس نبيه بري: لا أستطيع القول إن تأليف الحكومة انتهى لكن استطيع أن اقول ان التقدم هو على قدم وساق
وزير الخارجية العراقي بعد لقائه نظيره اللبناني: كل المعابر الحدودية ستتجه الى الفتح وهي شريان كل الدول المجاورة
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: معبر نصيب متنفس للبنان وسوريا
مقتل 19 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في معهد تقني بشبه جزيرة القرم
روسيا تعلن انشاء منظومة دفاع جوي الكترونية ضاربة لتضليل "العدو الجوي" فوق سوريا
القائد العام للحرس الثوري الاسلامي: خاطفو حرس الحدود سيتلقون ردا عنيفا وقاسما
ديمستورا يعلن نيته الاستقالة من منصبه كمبعوث اممي خاص الى سوريا في نهاية الشهر المقبل
السيسي يعلن خلال لقائه بوتين في سوتشي بدء "مرحلة جديدة" من التعاون مع روسيا
موقع "ميدل ايست اي": 7 من المتهمين بقتل الخاشقجي ضباط باروزن في فريق حماية بن سلمان
السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الجمعة القادم الساعة 15:00 في مجمع سيد الشهداء(ع) بمناسبة العيد الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي (عج)
ترامب: الولايات المتحدة قد تعرف ما حدث لخاشقجي بنهاية الأسبوع ( سبوتنيك)
منذ 43 mins
17 October، 2018
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