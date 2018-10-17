دعت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي للقيام بكل شيء لدعم تركيا من أجل الحفاظ على الاتفاق حول إدلب.

وقالت بيرس: “يجب على المجلس[للأمن الدولي] بذل كل جهد ممكن لمساعدة تركيا على الحفاظ على الاتفاق حول إدلب”.

وأضافت “نرحب بالعمل الذي قامت به الحكومة التركية بالتعاون مع الروس للسيطرة على الوضع في ادلب”.

وفي الوقت نفسه ،لفتت المندوبة إلى أن الوضع مع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا ما زال متوتراً، مشيرة أنها تتفق مع الممثل الدائم لفرنسا الذي قال إن “إدلب هي نافذة فرص في عملية السلام”.

المصدر: سبوتنيك