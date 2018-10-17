أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه لا يريد الابتعاد عن المملكة العربية السعودية على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متمنيا ألا يكون العاهل السعودي وولي عهده قد علما بالواقعة قبل حدوثها.

وقال ترامب في تصريحات لفوكس نيوز من داخل البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، “آمل أن نكون في الجانب الأفضل من المعادلة، فنحن نحتاج إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب”، مضيفا، عند سؤاله عما إذا كان سيبتعد عن السعودية بسبب اتهامها بتدبير اختفاء خاشقجي، “لا أريد فعل ذلك…السعودية قدموا طلبا ضخما [لشراء السلاح] 110 مليار دولار، وكل دولة في العالم أرادت جزءا من ذلك الطلب ولكننا حصلنا عليه بأكمله…وهذا يمثل 500000 وظيفة”.

وعن اختفاء خاشقجي، قال ترامب، “آمل أن الملك وولي العهد لم يعلموا عن ذلك، وهذا جانب مهم من وجهة نظري”، مضيفا، “وزير الخارجية مايك بومبيو سيعود من تركيا الليلة، وسألتقي به اليوم أو غدا وسنعرف”.

المصدر: سبوتنيك