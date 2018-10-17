أعلن مصدر عسكري مصرع وجرح العديد من المرتزقة في الساحل الغربي، وجبهات تعز والجوف.

وقال المصدر العسكري إن مرتزقة قتلوا وبينهم قيادات في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة جنوب كيلو 16 في الحديدة.

وفي تعز افاد المصدر بسقوط عدد من القتلى في صفوف المرتزقة اثر عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على موقع للمرتزقة بـجبهة حيفان وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأضاف بان مرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح اثناء محاولتهم الزحف على مواقع الجيش واللجان في منطقة الضباب.

وفي الجوف اكد المصدر العسكري تكبدت قوى خسائر في الأرواح اثر هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقع العدوان في المصلوب .

المصدر: المسيرة نت