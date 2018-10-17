أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم أن الهدف الأهم للعدو على جدول اعماله اليوم هو تقديم صورة مغايرة للاوضاع في ايران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قائد الثورة الاسلامية وخلال استقباله، اليوم الاربعاء، في حسينية الامام الخميني (رض) جمعاً من النخب العلمية في البلاد أكد ان “تقديم صورة خاطئة وسلبية ومخيبة للاوضاع في ايران “هو الامر الاهم على جدول اعمال العدو اليوم”، لكن الصورة الحقيقة للبلاد هي النقطة المقابلة للصورة التي يقدمها نظام الهيمنة”. واشار انه ينبغي على الشخصية النخبوية الايرانية القيام بواجبها في هذه المواجهة الصعبة من اجل انتصار وشموخ ايران.

وأضاف، هناك تقلبات في أسعار العملة ومشاكل معيشية ولكن الصورة الحقيقة للبلاد هي عكس الصورة التي يرسمها الغرب عن ايران.

ونوه سماحته الى الحرب الاقتصادية والسياسية والامنية المفروضة على ايران، قائلا، لايمكن لأي شخصية علمية ان تقف مكتوفة الايدي تجاه هذه الحرب.

وأوضح قائد الثورة الاسلامية أن “امكانياتنا الاعلامية قليلة مثل فترة بداية مرحلة الدفاع المقدس لكن كما انتصرنا في تلك الحرب من دون شك فإننا سننتصر في هذه الحرب ايضاً”.

المصدر: وكالة تسنيم