وصول مسؤولين سعوديين لمقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول (الأناضول) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2018 - 16:01
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الصحة الفلسطينية في غزة: شهيد و3 جرحى بقصف إسرائيلي لمنطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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فصائل المقاومة الفلسطينية: ستبقى بندقيتنا الدرع الحامي لشعبنا وسيبقى سلاحنا مشرعا بوجه عدونا
وزير حرب العدو يأمر بإغلاق معبري كرم ابو سالم وايريز بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة
يديعوت أحرونوت: لقد تآكل الردع الذي حققه الجيش الإسرائيلي في "الجرف الصامد" منذ 29 آذار / مارس الماضي
وزير الخارجية الأميركي: السعوديون وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف التحقيقات أنه يجب أن يحاسب في قضية خاشقجي
بومبيو يجري محادثات مع الرئيس التركي في أنقرة حول قضية خاشقجي
وزير الداخلية التركي: تفتيش مقر القنصل السعودي مرتبط بموافقة الرياض وننتظر ذلك
وزير الداخلية التركي: التزمنا الشفافية في قضية خاشقجي وراعينا القوانين الدولية
صحيفة "يني شفق" التركية: عملية قتل خاشقجي تمت بحضور القنصل السعودي محمد العتيبي
يني شفق: العتيبي طلب من منفذي العملية قتل خاشقجي خارج غرفته
يني شفق: تم تعذيب خاشقجي بشكل أليم قبل قتله وفريق القتل قام بتقطيع أصابعه ومن ثم قطع رأسه
صحيفة إيلاف السعودية عن مصدر أمني صهيوني: تل أبيب تثق بالأخبار الصادرة عن السعودية في مسألة اختفاء خاشقجي
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تؤجل زيارة الى الشرق الأوسط تشمل السعودية
الإمام الخامنئي: الأعداء سيواصلون تهديد حضارتنا إذا لم يحدث تطور على المستوى العلمي في البلاد
الإمام الخامنئي: الأعداء يسعون لرسم صورة سلبية ومشوهة عن إيران لكن الصورة الحقيقية تتبلور بفضل الله
الإمام الخامنئي: لا ينبغي على النخب ان تكون غير مكترثة بالحرب السياسية والاقتصادية والامنية ضد إيران
الإمام الخامنئي: كما انتصرنا في الحرب المفروضة فإننا وبعون الله سننتصر لا محالة في هذه الحرب ايضا
الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الجديدة إهانة واضحة للآليات القانونية ونتيجة لعمل الحكومة الأميركية الانتقامي
إعلام العدو: رئيس الأركان الإسرائيلي التقى نظراءه من السعودية والبحرين والأردن ومصر وناقشوا الشأن الإيراني في اميركا
إعلام العدو: غادي آيزنكوت ورئيس هيئة الأركان العامة السعودي خلصا إلى رؤية متطابقة "لتهديدات إيران"
رئيس مجلس النواب: لبنان البلد الأوحد في الشرق الاوسط الذي استطاع الانتصار على "إسرائيل" وعلى الإرهاب التكفيري
الرئيس نبيه بري: لا أستطيع القول إن تأليف الحكومة انتهى لكن استطيع أن اقول ان التقدم هو على قدم وساق
وزير الخارجية العراقي بعد لقائه نظيره اللبناني: كل المعابر الحدودية ستتجه الى الفتح وهي شريان كل الدول المجاورة
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: معبر نصيب متنفس للبنان وسوريا
مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في معهد تقني بشبه جزيرة القرم
دونالد ترامب يعلن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية في العام 2020
السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الجمعة القادم الساعة 15:00 في مجمع سيد الشهداء(ع) بمناسبة العيد الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي (عج)
وصول مسؤولين سعوديين لمقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول (الأناضول)
منذ 43 mins
17 October، 2018
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