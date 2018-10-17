أعلنت لجنة التحقيق الروسية، عن ارتفاع عدد قتلى تفجير المعهد المتوسط في كيرتش إلى 13 شخصاً. وقالت الناطقة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو “حتى اللحظة يوجد 13 قتيلا وقرابة 50 جريحاً، معظمهم من المراهقين”. وصنفت لجنة التحقيق التفجير الذي وقع في معهد بمدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم، “عملاً إرهابياً”، وفقاً لما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو. وقالت المتحدثة للصحفيين “فتحت قضية جنائية في حادثة التفجير بمعهد كيرتش، حسب المادة 205 من قانون جنايات روسيا الاتحادية (عمل إرهابي)”.

هذا وسبق أن أعلنت هيئة الطوارئ في جمهورية القرم الأربعاء، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 40 آخرين اثر الانفجار الذي رجحت في البدء أنه “ناتج عن عبوة غاز”. وأوضح المصدر “الانفجار وقع في غرفة الطعام، والسبب لا يزال غير معروف، وسيجري تحديده من قبل الخبراء”. وأفاد مصدر في هياكل السلطة، لوكالة “سبوتنيك”، “تم إجلاء جميع عمال هيئة الطوارئ من المبنى، ويعمل أخصائيو الأمن الفدرالي حالياً في موقع الانفجار”.

وفي السياق، أعلن رئيس القرم سيرغي أكسيونوف الحداد ثلاثة أيام على ضحايا حادثة التفجير في معهد كيرتش، معرباً عن “أخلص التعازي وعميق مواساتي لأسر وأصدقاء ضحايا الانفجار في معهد كيرتش للعلوم التطبيقية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية