أعلنت إدارة الرئيس الروسي الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، يتطلع لعقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش أعمال قمة ” العشرين الكبار ” التي ستعقد بمدينة بوينس آيرس الشهر القادم. وقال رئيس إدارة الرئاسة الروسية أنطون فاينو، أثناء لقائه الرئيس الصيني، “سيكون لدينا فرصة أخرى للقاء على هامش قمة “العشرين”، ونعد خطة في العام القادم للزيارات واللقاءات المتبادلة، أريد أن أقول بأن الاتصالات بين قادة روسيا والصين تشكل عاملاً هامًا للغاية في تعميق وتطوير العلاقات الصينية الروسية “.

وأشار فاينو إلى أن التعاون الاستراتيجي بين بكين وموسكو يعد ” بالطبع من أولويات السياسة الخارجية الروسية”. وأضاف فاينو ” السيد الرئيس شي جين بينغ، أولاً وقبل كل شيء، أريد أن أنقل لكم تحيات ودية وأطيب التمنيات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يتذكر بحرارة محادثاتكم في مدينة فلاديفوستوك، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، وينتظر اللقاء على هامش أعمال قمة ” العشرين الكبار ” التي ستعقد بمدينة بوينس آيرس في تشرين الثاني/نوفمبر القادم”. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ الإثنين الماضي، أن رئيس إدارة الرئاسة الروسية أنطون فاينو، سيقوم بزيارة إلى الصين يومي 16 و17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية