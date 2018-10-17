ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، في اجتماع مصغر القضايا الإقليمية. وقال بوتين في بداية المحادثات “نحن هنا في سوتشي، سعداء جداً برؤية أصدقائنا في روسيا، وبتبادل وجهات النظر حول تنمية العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية “. وأوضح بوتين أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطور بنجاح “في العام الماضي، لاحظنا زيادة في معدل تداول السلع بنسبة 62 بالمئة”، مشيراً إلى أنه “في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، تمت إضافة 28 بالمئة أخرى”.

وأكد بوتين أن “هذا أتى نتيجة الجهود المبذولة لتنويع العلاقات الثنائية، إنها (علاقات) متنوعة للغاية. هناك، الزراعة، والصناعة، والمعدات، والآلات”. وشارك في الاجتماع المصغر من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف. ومن الجانب المصري، شارك وزير الخارجية سامح شكري ووزير الطاقة والطاقة المتجددة محمد شاكر ومدير المخابرات العامة عباس كامل، ونائب وزير المالية أحمد كوتشوك.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية